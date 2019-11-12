Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirleri

Bilgisayarlı görme teknolojisine dayanılarak yapılan listede ilk üçe St. Petersburg, başkent Moskova ve Kaliningrad girdi.
Sputnik, Kazan, Samara ve Nijniy Novgorod gibi kentlerin de yer aldığı listeyi bir galeride derledi.
Oblako Mail.ru portalı, Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirlerini ve görülmeye değer yerleri listesini hazırladı.
Bilgisayarlı görme teknolojisine dayanılarak yapılan listede ilk üçe St. Petersburg, başkent Moskova ve Kaliningrad girdi.
Sputnik, Kazan, Samara ve Nijniy Novgorod gibi kentlerin de yer aldığı listeyi bir galeride derledi.
2019 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları belirlendi.
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