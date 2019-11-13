Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Akıllı Taksi'nin prototipini tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Akıllı Taksi Projesi"nin prototipi tanıtıldı.
Oblako Mail.ru portalı, Rusya’nın en çok fotoğraflanan şehirlerini ve görülmeye değer yerleri listesini hazırladı.
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Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.
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