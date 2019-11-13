Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Akıllı Taksi'nin prototipini tanıttı

Taksiye binen vatandaşların, trafik yoğunluğunu, kilometre bilgisini, taksimetredeki ücreti anlık göreceği, kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapabileceği "Akıllı Taksi Projesi"nin tanıtımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı düzenlendi.