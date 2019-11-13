Moskova’da 2019 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri

12 dalda ödüllerin verildiği törenin konukları şıklığıyla göz kamaştırdı. Sosyete yaşamının en önemli etkinliklerinden biri olarak görülen ödül töreninden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın başkenti Moskova Glamour dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl 14.’sü düzenlenen törene ülkenin müzik, sinema ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
12 dalda ödüllerin verildiği törenin konukları şıklığıyla göz kamaştırdı. Sosyete yaşamının en önemli etkinliklerinden biri olarak görülen ödül töreninden kareler, Sputnik’in galerisinde.
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