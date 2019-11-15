Las Vegas’taki 2019 Latin Grammy Odülleri’nde dikkat çeken cesur kıyafetler

Latin Amerika müzik dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getiren etkinliğin hem kırmızı halısında hem de sahnesinde renkli anlar yaşandı.
Ünlülerin cesur kıyafetleriyle dikkatler üzerine topladığı geceden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Latin Amerika Sanat ve Bilim Akademisi tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen Latin Grammy Ödülleri, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Latin Amerika müzik dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getiren etkinliğin hem kırmızı halısında hem de sahnesinde renkli anlar yaşandı.
Ünlülerin cesur kıyafetleriyle dikkatler üzerine topladığı geceden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova Glamour dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl 14.’sü düzenlenen törene ülkenin müzik, sinema ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Akıllı Taksi Projesi"nin prototipi tanıtıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)