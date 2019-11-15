Las Vegas’taki 2019 Latin Grammy Odülleri’nde dikkat çeken cesur kıyafetler

Latin Amerika Sanat ve Bilim Akademisi tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen Latin Grammy Ödülleri, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Latin Amerika müzik dünyasının birçok ünlü ismini bir araya getiren etkinliğin hem kırmızı halısında hem de sahnesinde renkli anlar yaşandı.

Ünlülerin cesur kıyafetleriyle dikkatler üzerine topladığı geceden kareler, Sputnik’in galerisinde.