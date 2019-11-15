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    St. Petersburg Üniversitesi'nde Türk kültürü tanıtılıyor

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    • Rusya’da düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik özel bir program hazırlandı. Fotoğrafta: (soldan sağa) Etkinliğin açılış törenine katılan Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, SPBGU Rektör Birinci Yardımcısı Yelena Çernova ve SPBGU Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü, çevirmen Apollinariya Avrutina
    • ‘Türk edebiyatından Rusçaya çeviriler’ başlıklı sergide 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar yapılan çeviri eserlerin bir retrospektifi görülebilir.
    • SPBGU'daki ‘Türk edebiyatından Rusçaya çeviriler’ başlıklı sergiden bi kare.
    • Türkiye programının büyük kısmı yakın zamanda açılan SPBGU Çağdaş Türkiye Araştırma Merkezi tarafından yürütülüyor.
    • 'Göbeklitepe’ isimli sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor.
    • Program çerçevesinde ziyaretçiler, Türkiye ile ilgili sergiler, konferanslar ve panellere katılma fırsatını yakaladı.
    • ‘Türkiye’nin UNESCO listesindeki dünya mirasları’ başlıklı sergide ise ülkenin 18 ünlü kültürel alanının fotoğrafları yer aldı.
    • St.Petersburg Kültür Forum kapsamında St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye programı açılışından bir kare.
    © Fotoğraf : St.Petersburg Devlet Üniversitesinin basın servisi
    Rusya’da düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik özel bir program hazırlandı. Fotoğrafta: (soldan sağa) Etkinliğin açılış törenine katılan Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, SPBGU Rektör Birinci Yardımcısı Yelena Çernova ve SPBGU Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü, çevirmen Apollinariya Avrutina

    Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.

    8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali kapsamında Türkiye’nin kültür mirasına ilişkin üç sergi düzenleniyor.

    Göbeklitepe’ isimli ilk sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor. ‘Türkiye’nin UNESCO listesindeki dünya mirasları’ başlıklı ikinci sergide ise ülkenin 18 ünlü kültürel alanının fotoğrafları yer alıyor. ‘Türk edebiyatından Rusçaya çeviriler’ başlıklı üçüncü sergide de 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar yapılan çeviri eserlerin bir retrospektifi görülebiliyor.

    Sputnik, St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nden kareleri galeride derledi.

    Etiketler:
    Göbeklitepe, Türk edebiyatı, Edebiyat, St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali, St. Petersburg Üniversitesi, St. Petersburg
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      Multimedya
      'Göbeklitepe’ isimli sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor.
      St. Petersburg Üniversitesi'nde Türk kültürü tanıtılıyor
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