St. Petersburg Üniversitesi'nde Türk kültürü tanıtılıyor

Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.

8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali kapsamında Türkiye’nin kültür mirasına ilişkin üç sergi düzenleniyor.

‘Göbeklitepe’ isimli ilk sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor. ‘Türkiye’nin UNESCO listesindeki dünya mirasları’ başlıklı ikinci sergide ise ülkenin 18 ünlü kültürel alanının fotoğrafları yer alıyor. ‘Türk edebiyatından Rusçaya çeviriler’ başlıklı üçüncü sergide de 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar yapılan çeviri eserlerin bir retrospektifi görülebiliyor.

Sputnik, St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nden kareleri galeride derledi.