Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

Fethiye’de çiğ köftecilik yapan 34 yaşındaki Sedat Göbüt, özel bir şirkette çalışan 29 yaşındaki Pınar Göbüt ile dünya evine girdi. Çiftin Sedyiekemer'in Çaykenarı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün törenine yakınları, arkadaşları ve mahallelile sakinleri ile çok sayıda davetli katıldı.

