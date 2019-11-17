Düğünde pasta yerine çiğ köfte kestiler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası çiğ köfte davetlilere ikram edildi.
Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.
Latin Amerika Sanat ve Bilim Akademisi tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen Latin Grammy Ödülleri, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Rusya’nın başkenti Moskova Glamour dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl 14.’sü düzenlenen törene ülkenin müzik, sinema ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.
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