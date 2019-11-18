Diyarbakır’da sıra dışı bir topluluk: DİBİDOSK

Diyarbakır’da, bir araya gelerek Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DİBİDOSK) kuran bir grup genç doğa ve çevre konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyor. DİBİDOSK, aynı zamanda Diyarbakır’ın ilk bisiklet grubu. İlk zamanlar küçük çapta geziler düzenleyen DİBİDOSK, ilginin artmasıyla birlikte ortak turlar düzenlemeye başladı. Bisiklet yarışları, festival ve turlara katılan DİBİDOSK’un bu çalışmaları Diyarbakır’da bisiklet sayısında artış sağladı.