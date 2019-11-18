Diyarbakır’da sıra dışı bir topluluk: DİBİDOSK

Diyarbakır’ın ilk bisiklet grubu olan Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DİBİDOSK), düzenlediği etkinliklerle doğaya ve çevreye karşı farkındalık yaratıyor. Kadın, çocuk ve engellilere yönelik bisiklet eğitimi veren DİBİDOSK, düzenlediği gezi turları ile doğa tahribatına dikkat çekiyor.
Sputnik, gelenekselleşen Victoria's Secret şovu için bugüne dek podyuma çıkan Rus modellerin görüntülerini bir galeride topladı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası çiğ köfte davetlilere ikram edildi.
Rusya'da 14 - 16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Festivali’nde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPBGU) tarafından Türkiye’ye yönelik bir program hazırlandı.
Latin Amerika Sanat ve Bilim Akademisi tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen Latin Grammy Ödülleri, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
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