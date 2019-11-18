Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler

Milyarlarca dolarlık uçak siparişlerinin verildiği fuar, 21 Kasım’a kadar sürecek. 165 kadar hava aracının sergileneceği fuar programında renkli hava gösterileri de yer alıyor.
Sputnik, etkinlikten etkileyici kareleri derledi.
Dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden biri olan Dubai Havacılık Fuarı (Dubai Air Show) 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Milyarlarca dolarlık uçak siparişlerinin verildiği fuar, 21 Kasım’a kadar sürecek. 165 kadar hava aracının sergileneceği fuar programında renkli hava gösterileri de yer alıyor.
Sputnik, etkinlikten etkileyici kareleri derledi.
Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümü protesto gösterileriyle anıldı.
Diyarbakır’ın ilk bisiklet grubu olan Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DİBİDOSK), düzenlediği etkinliklerle doğaya ve çevreye karşı farkındalık yaratıyor. Kadın, çocuk ve engellilere yönelik bisiklet eğitimi veren DİBİDOSK, düzenlediği gezi turları ile doğa tahribatına dikkat çekiyor.
25 yıldır dünya çapında izleyicileriyle buluşan ve her yılın heyecanla beklenen ikonik Victoria's Secret moda şovu, bu yıl yapılmayacak. İç giyim şirketi Victoria's Secret’in gelenekselleşen yeni yıl defilesinin iptal olmasının sebebi olarak ise şirket yönetiminin marka çalışması yapması ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalışması gösterildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. İlginç görüntülere sahne olan pasta kesim merasimi sonrası çiğ köfte davetlilere ikram edildi.
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