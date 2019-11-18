Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler

25 yıldır dünya çapında izleyicileriyle buluşan ve her yılın heyecanla beklenen ikonik Victoria's Secret moda şovu, bu yıl yapılmayacak. İç giyim şirketi Victoria's Secret’in gelenekselleşen yeni yıl defilesinin iptal olmasının sebebi olarak ise şirket yönetiminin marka çalışması yapması ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalışması gösterildi.