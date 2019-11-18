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    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler

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    • Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    • Tarsus F&E LLC Middle East tarafından organize edilen bu seneki etkinliğe 1300 firmanın ve 87 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.
    • BAE'nin hava akrobasi grubu Al Fursan'ın gösterisinden bir kare.
    • Dubai Air Show'da sergilenen Rus Yak-130 tipi eğitim/hafif taarruz uçağı
    • Dubai Havacılık Fuarı'nda görücüye çıkarılan Mi-38 uçağının iç görünümü.
    • Abu Dhabi Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan (sağda) ve Dubai Veliaht Prensi Hamdan bin Mohammed Al-Maktoum (ortada), Havacılık Fuarı'nda poz verirken
    • Dubai Havacılık Fuarı'nda sergilenen Rus Su-35 tipi çok amaçlı avcı uçağı maketi.
    • Dubai Havacılık Fuarı'nın ziyaretçisi, Rus savunma şirketi Rosoboroneksport'un tanıtım standındaki ürün maketlerini inceliyor.
    • Fuar ziyaretçileri, hava gösterilerini izliyor.
    • Dubai Havacılık Fuarı'nda gösteri uçuşunu gerçekleştiren İngiliz hava akrobasi grubu The Blades.
    • Dubai Havacılık Fuarı'na katılan ABD'li pilotlar, fuarın programındaki hava gösterisini izlerken...
    • Rus savunma şirketi Rosoboroneksport'un tanıtım standını gezen Dubai Havacılık Fuarı'nın ziyaretçisi.
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    2019 Dubai Havacılık Fuarı (Dubai Air Show ) kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.

    Dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden biri olan Dubai Havacılık Fuarı (Dubai Air Show) 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Milyarlarca dolarlık uçak siparişlerinin verildiği fuar, 21 Kasım’a kadar sürecek. 165 kadar hava aracının sergileneceği fuar programında renkli hava gösterileri de yer alıyor.

    Sputnik, etkinlikten etkileyici kareleri derledi.

    Etiketler:
    Dubai, BAE, havacılık, Uçak, hava akrobasi, Dubai Havacılık Fuarı
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    Multimedya
    Dubai Havacılık Forumu kapsamında düzenlenen Fransız hava akrobasi ekibi Patrouille de France'nin gösterisinden bir kare.
    Kapılarını ziyaretçilere açan 2019 Dubai Havacılık Fuarı’ndan kareler
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