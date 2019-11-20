National Geographic’e göre 2020 yılının en gözde turizm rotaları

Balkanların en duygusal durağı, Bosna Hersek'in Mostar şehri, tarihi gezi yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri. Mostar Köprüsü altında akan Neretva Nehri'nin yeşilliği içinde büyülenmek, şehrin kurşun izi dolu binalarını gördükçe de savaşın acımasızlığını anlamak bu seyahati farklı kılıyor.