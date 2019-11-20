National Geographic’e göre 2020 yılının en gözde turizm rotaları

Tarihin ve doğanın birarada yaşandığı dünyanın en güzel noktalarından oluşan listede Türkiye de yer buldu. Toplam olarak 25 rotanın bulunduğu listenin ilk 10’una giren göz alıcı yerler, Sputnik’in galerisinde.
Ünlü seyahat dergisi National Geographic, her yıl hazırladığı en iyi rotalar listesini bu yıl da yayınladı.
Tarihin ve doğanın birarada yaşandığı dünyanın en güzel noktalarından oluşan listede Türkiye de yer buldu. Toplam olarak 25 rotanın bulunduğu listenin ilk 10’una giren göz alıcı yerler, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden biri olan Dubai Havacılık Fuarı (Dubai Air Show) 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümü protesto gösterileriyle anıldı.
Diyarbakır’ın ilk bisiklet grubu olan Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (DİBİDOSK), düzenlediği etkinliklerle doğaya ve çevreye karşı farkındalık yaratıyor. Kadın, çocuk ve engellilere yönelik bisiklet eğitimi veren DİBİDOSK, düzenlediği gezi turları ile doğa tahribatına dikkat çekiyor.
25 yıldır dünya çapında izleyicileriyle buluşan ve her yılın heyecanla beklenen ikonik Victoria's Secret moda şovu, bu yıl yapılmayacak. İç giyim şirketi Victoria's Secret’in gelenekselleşen yeni yıl defilesinin iptal olmasının sebebi olarak ise şirket yönetiminin marka çalışması yapması ve şov için yeni yollar oluşturmaya çalışması gösterildi.
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