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    National Geographic’e göre 2020 yılının en gözde turizm rotaları

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    • Balkanların en duygusal durağı, Bosna Hersek'in Mostar şehri, tarihi gezi yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri. Mostar Köprüsü altında akan Neretva Nehri'nin yeşilliği içinde büyülenmek, şehrin kurşun izi dolu binalarını gördükçe de savaşın acımasızlığını anlamak bu seyahati farklı kılıyor.
    • Doğal ortamının güzelliği ile tanınan Guizhou, Çin'in en fazla dünya mirasına ev sahipliği yapan eyaleti konumundadır. Eyaletteki Libo Karstı, Chishui Danxia Bölgesi, Shibing Karstı ve Fanjing Dağı UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesine dâhil edilen 4 bölgeyi teşkil ediyor. Fotoğrafta: Guizhou eyaletinde yaşayan etnik gruplardan biri olan Miao halkı, Yılbaşı kutlamaları sırasında.
    • Güney Afrika, Namibiya ve Botsvana’ya uzanan Kalahari Çölü, Afrika kıtasının büyüleyici doğa güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal yerlerden biri.
    • Çek Cumhuriyeti'nin Telč kenti, Moravya’nın güneybatı ucunda, Jihlava yakınlarında bulunur. İngiliz tarzı parkı ile 17. yüzyıl Rönesans şatosunun yanı sıra, en önemli görülecek yerleri olan, kent meydanı, eğlenceli yerleri ve iyi korunmuş Rönesans ve uzunlamasına Barok evleri ile kent eşsiz görünümündedir. 1992 yılında, balık göletleri ve şehir kapılarıyla çevrili kentin tarihi merkezi, yüzyıllar boyu benzersiz şeklini koruduğu için, UNESCO Listesinde yer almış ve bunun sonucunda ilginin artması dünyanın her yerinden gelen turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir.
    • Harikulade manzaralarla dolu bir kültür ve doğa gezisi yaşamak isteyen turistlere rotalarını 'Kırmızı Ejderha diyarı' olarak da adlandırılan Galler'e çevirmeleri tavsiye ediliyor. Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'in kuzeyinde İskoçya, batısında ise İrlanda Denizi bulunuyor. Olağanüstü bir doğa manzarasına sahip olan ülke yamaç paraşütü yapanlar, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri.
    • Kuzey Afrika‘nın en büyük nüfuslu ülkesi Mısır, büyüleyici Akdeniz ve Kızıldeniz kıyıları, ortasından geçen Nil Nehri, eşsiz piramitleri ve 7000 yıllık geçmişiyle dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekmektedir. Fotoğrafta: Antik Mısır Uygarlığının en önemli arkeolojik anıtları arasında yer alan Abu Simbel Tapınağı, Sudan sınırına yakın Nasser Gölü kıyısında bulunuyor. Dağın içi oyularak 20 yılda yapılan büyük tapınağın kapısında devasa Ramses heykelleri yer alıyor. Abu Simbel Tapınağı, kayaya oyulmuş, tek parça blok tapınak olarak eşsiz bir yapı kabul ediliyor.
    • Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Meksika'nın Puebla şehri renkli binalar ve şirin caddelerle dolu. Ayrıca kentte çok sayıda tarihi ve göz alıcı kilise yer alıyor. Fotoğrafta: Puebla'daki katolik Capilla del Rosario Kilisesi'nin iç görünümü.
    • Tazmanya veya yerel halkın dediği Tassie, bozulmamış doğal ortamıyla turistlerin Avustralya'daki en gözde yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Tazmanya'nın yaklaşık yüzde 37'si milli parklar, rezervler ve Dünya Miras Alanları'ndan oluşmaktadır. Doğu sahili boyunca denize bakan nefes kesici Freycinet Yarımadası, Freycinet Ulusal Parkı, masmavi koyları ve granit dağlarla kaplı beyaz kumlu plajlarla çevrili bir cennet olarak görülüyor.
    • İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları, yılın herhangi bir zamanında yolcuların tatil yapabileceği tatil beldesidir. Kışın bile çoğu sahil beldesindeki su sıcaklığı yüzmek için rahat.
    Balkanların en duygusal durağı, Bosna Hersek'in Mostar şehri, tarihi gezi yapmak isteyenler için en doğru adreslerden biri. Mostar Köprüsü altında akan Neretva Nehri'nin yeşilliği içinde büyülenmek, şehrin kurşun izi dolu binalarını gördükçe de savaşın acımasızlığını anlamak bu seyahati farklı kılıyor.

    Ünlü seyahat dergisi National Geographic, her yıl hazırladığı en iyi rotalar listesini bu yıl da yayınladı.

    Tarihin ve doğanın birarada yaşandığı dünyanın en güzel noktalarından oluşan listede Türkiye de yer buldu. Toplam olarak 25 rotanın bulunduğu listenin ilk 10’una giren göz alıcı yerler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Türkiye, Turizm, Seyahat, National Geographic
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    Multimedya
    Doğal ortamının güzelliği ile tanınan Guizhou, Çin'in en fazla dünya mirasına ev sahipliği yapan eyaleti konumundadır. Eyaletteki Libo Karstı, Chishui Danxia Bölgesi, Shibing Karstı ve Fanjing Dağı UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesine dâhil edilen 4 bölgeyi teşkil ediyor. Fotoğrafta: Guizhou eyaletinde yaşayan etnik gruplardan biri olan Miao halkı, Yılbaşı kutlamaları sırasında.
    National Geographic’e göre 2020 yılının en gözde turizm rotaları
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