Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, Sidney kentini duman altında bıraktı.
Uçağın kabinine alınabilmesi için sekiz kilo olması gereken ancak bu sınırın iki kilogram üstünde olması nedeniyle bagaj kısmında uçması uygun görülen kedinin hikayesi Rusya'da çokça ilgi uyandırdı.
Ünlü seyahat dergisi National Geographic, her yıl hazırladığı en iyi rotalar listesini bu yıl da yayınladı.
Dünyanın önde gelen havacılık etkinliklerinden biri olan Dubai Havacılık Fuarı (Dubai Air Show) 26. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümü protesto gösterileriyle anıldı.
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