Antalya'da yaşayan Ruslar falezleri temizledi

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı.
2018 yılında Belarus Güzeli seçilen 22 yaşındaki Mariya Vasileviç, geçenlerde yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 28,9'unu alarak Belarus parlamentosuna girmeyi başardı.
Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, Sidney kentini duman altında bıraktı.
Uçağın kabinine alınabilmesi için sekiz kilo olması gereken ancak bu sınırın iki kilogram üstünde olması nedeniyle bagaj kısmında uçması uygun görülen kedinin hikayesi Rusya'da çokça ilgi uyandırdı.
Ünlü seyahat dergisi National Geographic, her yıl hazırladığı en iyi rotalar listesini bu yıl da yayınladı.
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