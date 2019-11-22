Rusya’da 3 güzellik yarışmasının galipleri aynı sahnede

Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.
Sputnik, yarışmaların dikkat çeken görüntülerini bir galeride derledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı.
Rusya Güzeli 2019, Rusya Top-Model 2019 ve Top-Model Plus 2019 güzellik yarışlarının finalistleri ve galipleri aynı sahneyi paylaştı.
Sputnik, yarışmaların dikkat çeken görüntülerini bir galeride derledi.
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Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı.
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