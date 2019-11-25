Mimar Sinan'ın 437 yıllık hamamı 2.5 milyon dolara satılık

Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2.5 milyon dolara satılıyor.
Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dün sokaklardaydı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 3 güzellik yarışmasının finalleri ilk kez aynı günde yapıldı.
Ödüllü ABD’li sanatçı Scarlett Johansson bugün 35. yaşını kutluyor.
Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı.
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