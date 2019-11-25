Mimar Sinan'ın 437 yıllık hamamı 2.5 milyon dolara satılık

Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor. Hamamın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.



437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2.5 milyon dolar.



Mimar Sinan’ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı 1947'de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış.