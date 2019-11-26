Down sendromluların çalıştığı restoran Brüksel'in en iyisi seçildi

Brüksel’de çalışanlarının çoğunluğunu Down sendromluların oluşturduğu restoran, kentin en iyisi seçildi.
Kırım'ın Yalta kenti, Kırım Moda Haftası’na ev sahipliği yaptı. Yarımadada moda ve sanat dünyasını bir araya getiren etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, "Yılın sanatçısı" ödülü başta olmak üzere toplamda 5 ödül kazanarak, Michael Jackson'ın American Music Awards rekorunu kırdı.
Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2.5 milyon dolara satılıyor.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de binlerce kadın, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için dün sokaklardaydı.
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