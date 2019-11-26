2019’un en iyi tarihi mekanlar fotoğrafları belli oldu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce tarihi mekan fotoğrafının yarıştığı yarışmada birbirinden güzel kareler jürilerin beğenisine sunuldu. Farklı kategorilerde finale kalan ve birinciliği hak eden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.