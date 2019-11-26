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17:59 26 Kasım 2019
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    2019’un en iyi tarihi mekanlar fotoğrafları belli oldu

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    • Yarışmanın finalistlerinden Alan Baxter'in Galler'deki bir katedralde çektiği fotoğraf.
    • Yarışmanın finaline kalanlardan fotoğrafçı Robert Pekalski'nin Slovenya'daki Bled Gölü'nün ortasında yer alan adaki Neo-gotik St. Martin Kilisesi'nin görüntüsü.
    • 2019 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan isimlerden Iuliia Pasechnaia'nın fotoğrafında Gürcistan'ın en güzel yerlerinden birinde, Kazbeki Dağı eteklerindeki Gergeti köyünde yer alan Gergeti Kutsal Üçlü Kilisesi görüntülendi. 14. yüzyılda deniz seviyesinden 2170 metre yüksekte inşa edilmiş olan kilise, bölgedeki tek çapraz kubbeli kilise olma özelliği taşıyor.
    • Yarışmanın finalistlerinden Tatiana Mordkovich'in fotoğrafı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da çekildi.
    • Yarışmanın finalistlerinden fotoğrafçı Eduardo Arteaga'nın Kapadokya'da çektiği görüntü.
    • Yarışmanın finalistlerinden Bashar Tabbah'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de görüntülediği Safdarjung Türbesi. 1754 yılında inşa edilen Safdar Jung olarak bilinen Mirza Muqim Abul Mansur Han'ın mozolesi, Babür mimarisinin günümüze kadar gelen göz alıcı örneklerinden biri olarak biliniyor.
    • Yarışmanın finalistlerinden Sara Rawlinson, Japonya'nın Nara eyaletindeki Horyu-ji Tapınağı'nı görüntüledi. MS 607 yılında kurulan bu tapınak Japonya’daki en eski Budist mabetlerinden biri. Japonya’daki çoğu tapınağın aksine yıkılıp sonra yeniden inşa edilmemiş, hala özgün halini koruyor ve bu da ona dünyanın en eski ahşap yapısı unvanını kazandırıyor. Ayrıca UNESCO koruması altındaki bu tapınağın beş katlı pagodası da türünün en eski örneği.
    • Yarışmanın finaline kalanlardan fotoğrafçı Julio Castro Pardo, fotoğrafında İspanya'daki tarihi Caudilla Kalesi'nin enkazlarına yer verdi.
    • Yarışmanın 'İngiltere'nin Tarihi' kategorisinde birinci seçilen JP Appleton'un İngiltere'nin Sunderland kentinde çektiği fotoğraf.
    • Yarışmayı kazanan Stephane Hurel'in fotoğrafında II. Dünya Savaşı’nın dönüm noktası sayılan Normandiya çıkarmasının yapıldığı Arromanches Plajı ve geçici Mulberry Limanı’nın ilgi çekici enkazı görüntülendi.
    Yarışmanın finalistlerinden Alan Baxter'in Galler'deki bir katedralde çektiği fotoğraf.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201911261040700450-2019un-en-iyi-tarihi-mekanlar-fotograflari-belli-oldu/

    Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

    Dünyanın dört bir yanından yüzlerce tarihi mekan fotoğrafının yarıştığı yarışmada birbirinden güzel kareler jürilerin beğenisine sunuldu.  Farklı kategorilerde finale kalan ve birinciliği hak eden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Fotoğrafçılık, Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması
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