Felaketin habercileri: İsviçre Alpleri’nde buzullar görülmedik bir hızla eriyor

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İsviçre Alpleri’nde bulunan buzullar, küresel ısınma nedeniyle görülmedik bir hızla erimeye devam ediyor. Bilim insanları, İsviçre'de 1850 yılından bu yana 500'den fazla buzulun tamamen yok olduğunu ve bunlardan ellisinin isimlendirilmiş olanlardan olduğunu belirtiyor.
CO2 emisyonlarının düşürülmemesi halinde Alp Dağları'ndaki buzulların yüzde 90'ından fazlasının tamamen eriyebileceği uyarısında bulunuluyor. Mesela Alpler’in en büyük buzul olan Aletsch'in 80 yıl içerisinde tamamen erime riski bulunuyor.
Buzulların en hızlı küçüldüğü bölgelerden olan İsviçre Alpleri’ndeki buzulların yıllar önceki görüntüleri ile şimdiki halini gösteren kareler, Sputnik’in seçkisinde.
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