2019 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyadaki panoramik fotoğrafçıların en iyi çalışmalarını sergilemek için Photopublicity.com ile ortaklaşa yapılan yarışmaya bu yıl belirlenen 5 kategori için 72 ülkeden binden fazla fotoğrafçı yaklaşık 5 bin çalışma ile başvurdu. Profesyonel ve amatör katılımcıların toplam 50 bin dolar değerindeki ödüller için yarıştıkları belirtildi.

Sputnik, yarışmayı kazanan ve çeşitli kategorilerde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan fotoğraflardan bazılarını bir galeride topladı.