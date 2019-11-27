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    2019 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

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    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın Açık-Bina_Çevre kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Hollandalı Marsel Van Oosten'in Sacred Iran 1 isimli fotoğrafı.
    • Avusturyalı fotoğrafçı Daniel Trippolt’a ait olan Avusturya’daki Nock Dağları’nda Samanyolu görüntüsü, yarışmanın Amatör-Bina_Çevre kategorisinde birinci seçildi.
    • Avustralyalı fotoğrafçı Mark Gray, İzlanda’daki Vatnajokull Buzulu’nun bu görüntüsüyle Açık hava ve doğa kategorisinde Epson Dijital Sanat Ödülü’nü kazandı.
    • Avustralya’dan Mieke Boynton, ‘Dragonfire’ adlı fotoğrafıyla 2019 Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın genel galibi oldu.
    • Rus fotoğrafçı Petr Ushanov'un Solovetsky Manastırı’nın görüntüsü, Amatör-Bina_Çevre kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer aldı.
    • Yarışmanın Açık-Bina-Çevre kategorisinde birinci seçilen Katarlı fotoğrafçı Abdulla Al-Mushaifri'nin Katar Ulusal Müzesi görüntüsü.
    • İspanyol fotoğrafçı Carlos F. Turienzo'nun şelale görüntüsü, Amatör-Manzara_Doğa kategorisinin galibi oldu.
    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın 2019 Özel Ödülleri kategorisinde jürinin takdirine layık görülen ABD'li yarışmacı Andy Wu'nun Cotton Candy Hill isimli fotoğrafı.
    • Açık- Manzara_Doğa kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Fransız fotoğrafçı Raspiengeas Nicolas'ın Dream Catcher isimli çalışması.
    • Şili’deki Torres del Paine Milli Parkı’nı fotoğraflayan Avustralyalı Danny Tan, Solitude fotoğrafıyla Nikon Ödülü’nün galibi oldu.
    • Amatör - Manzara_Doğa kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Çekyalı yarışmacı Jiri Benda'nın Tatra Dağları'nda çektiği kare.
    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nda jürinin takdirini kazanan Rus fotoğrafçı Sergey Semenov'un Giants Has Gone isimli çalışması.
    • Açık-Bina_Çevre kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Vietnamlı fotoğrafçı Tran Minh Dung'un Hoi An Ancient Town isimli çalışması.
    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın Amatör - Manzara_Doğa kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Polonyalı yarışmacı Kamil Bilinski'nin River isimli fotoğrafı.
    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlerden Avustralyalı fotoğrafçı Chandra Bong'un Three Towers isimli çalışması.
    • Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın Açık-Bina_Çevre kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Japon fotoğrafçı Shinya Itahana'nın The End Point isimli çalışması.
    • İsviçreli fotoğrafçı Simon Roppel'in fırtına görüntüsü, Kuratörler Ödülü'nü kazandı.
    Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması'nın Açık-Bina_Çevre kategorisinde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan Hollandalı Marsel Van Oosten'in Sacred Iran 1 isimli fotoğrafı.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201911271040712391-2019-epson-uluslararasi-panoramik-fotograf-odulleri-sahiplerini-buldu/

    Bu yıl 10. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.

    Dünyadaki panoramik fotoğrafçıların en iyi çalışmalarını sergilemek için Photopublicity.com ile ortaklaşa yapılan yarışmaya bu yıl belirlenen 5 kategori için 72 ülkeden binden fazla fotoğrafçı yaklaşık 5 bin çalışma ile başvurdu. Profesyonel ve amatör katılımcıların toplam 50 bin dolar değerindeki ödüller için yarıştıkları belirtildi.

    Sputnik, yarışmayı kazanan ve çeşitli kategorilerde en iyi ilk 50 çalışma arasında yer alan fotoğraflardan bazılarını bir galeride topladı.

    Etiketler:
    fotoğraf yarışması, Fotoğrafçılık, Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması, Panoramik görüntü
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