İtalya'da 'Nazi partisi' operasyonu: Çok sayıda silah yakalandı

İtalya'da kendilerine 'Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi' adını veren neo-Nazi gruba yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonda çok sayıda silaha ve örgütsel materyale el kondu.
İtalya’da polis iki yıldır sürdürdüğü soruşturmanın ardından Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah yakalandı.
İtalya'da kendilerine 'Nasyonal Sosyalist İtalyan İşçi Partisi' adını veren neo-Nazi gruba yönelik ülke genelinde başlatılan operasyonda çok sayıda silaha ve örgütsel materyale el kondu.
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