Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bin 500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.
İtalya’da polis iki yıldır sürdürdüğü soruşturmanın ardından Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah yakalandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, 11 gün kuşatma altında tuttuğu Politeknik Üniversitesi kampüsüne girdiği bildirildi.
Bu yıl 10. kez düzenlenen Epson Uluslararası Panoramik Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
26 Kasım’da Rusya’nın başkenti Moskova'da Miss Fashion 2019 Kainat Tanrıçası Uluslararası Güzellik Yarışması'nın finali düzenlendi.
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