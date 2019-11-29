Kayıt
15:48 29 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu

    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Hitit Üniversitesi adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şapinuva Antik Kenti'nin Hitit devletine başkentlik yapmış önemli şehirlerden olduğunu söyledi.
    • Antik kentteki Tepelerarası ve Ağılönü mevkileri olmak üzere 2 ayrı bölgede kazı yaptıklarını anlatan Süel, atölyeler mahallesi olarak isimlendirilen alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıkların ifade etti.
    • Kazı sırasında önemli bir keşif yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Süel, Hitit dönemine ait dolgu içinde insan kafatasına ve sol femur (uyluk) kemiğine rastladık. Bu çok önemli bir buluntu. Bunlar bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak dedi.
    • Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan 2 şehir olduğuna işaret eden Süel, şunları kaydetti:
    • Diğer Hitit çağına ait merkezlerin dışında bu 2 şehir büyük önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bulunan iskelet parçalarının Hitit dünyası için yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Bugüne kadar Hititlere ait bir kral mezarı, ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştı. Dolayısıyla bu kafatası ve sol femur kemiği, bize büyük bilgiler sağlayacak. İskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. Yapılacak C-14 testi ile kafatası ve femur kemiğinin tam olarak hangi döneme ait olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca antik DNA çalışmaları da ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak.
    • Aygül Süel, 3500 yıllık olduğu değerlendirilen kafatası ve kemiğin Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelendiğini de kaydetti.
    © AA / Hitit Üniversitesi
    Hitit Üniversitesi adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şapinuva Antik Kenti'nin Hitit devletine başkentlik yapmış önemli şehirlerden olduğunu söyledi.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images//104072/43/1040724347.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201911291040724485-sapinuva-antik-kentinde-3500-yillik-insan-kafatasi-ve-uyluk-kemigi-bulundu/

    Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 bin 500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.

    İlgili konular:

    Kayseri'de baraj suları çekilince iskelet ve kafatasları ortaya çıktı
    3.8 milyon yıllık kafatası, 'Lucy'nin atalarının nasıl göründüğünü ortaya çıkardı
    Trol ağına insan kafatası takıldı
    Etiketler:
    uyluk kemiği, Kafatası, Hititler, Şapinuva Antik Kenti, Ortaköy, Çorum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
    Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet