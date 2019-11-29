World Travel Awards uzmanları Moskova’yı dünyanın en iyi turistik şehri seçti

World Travel Awards’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova’nın “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin haberi Istagram hesabından, “Bize layık görülen turizmin Oscarı ‘En iyi turistik rota. Şehir’ ödül töreni biraz önce sona erdi” mesajıyla paylaştı.
Sergey Sobyanin, uzmanlara teşekkür ederek verilen kararı şehir yetkilileri ve Moskovalılar için yüksek bir not olarak nitelendirdi.
En iyi turistik şehri unvanına layık görülen Moskova ve ödüle aday gösterilen diğer şehirler Sputnik'in galerisinde.
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