World Travel Awards uzmanları Moskova’yı dünyanın en iyi turistik şehri seçti

Rusya’nın başkenti Moskova, World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldü. St.Petersburg, Londra, New York ve Paris gibi şehirleri geride bırakan Moskova, 2020’deki ödül finaline ev sahipliği yapacak.

World Travel Awards’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova’nın “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin haberi Istagram hesabından, “Bize layık görülen turizmin Oscarı ‘En iyi turistik rota. Şehir’ ödül töreni biraz önce sona erdi” mesajıyla paylaştı.

Sergey Sobyanin, uzmanlara teşekkür ederek verilen kararı şehir yetkilileri ve Moskovalılar için yüksek bir not olarak nitelendirdi.

En iyi turistik şehri unvanına layık görülen Moskova ve ödüle aday gösterilen diğer şehirler Sputnik'in galerisinde.