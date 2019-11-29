Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar

Sputnik, aksiyonun sanata dönüştüğü bu etkileyici görüntüleri bir galeride topladı.
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Red Bull yarışmaları her zaman spor ve aksiyon tutkunlarını bir araya getiriyor. Bisikletten ralliye sörftan dalışa kadar farklı disiplinlerde gerçekleşen etkinlikler sırasında yaşanan birçok nefes kesici an kameraya yansıyor.
Sputnik, aksiyonun sanata dönüştüğü bu etkileyici görüntüleri bir galeride topladı.
Rusya’nın başkenti Moskova, World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldü. St.Petersburg, Londra, New York ve Paris gibi şehirleri geride bırakan Moskova, 2020’deki ödül finaline ev sahipliği yapacak.
Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.
İtalya’da polis iki yıldır sürdürdüğü soruşturmanın ardından Nazi partisi kurma hazırlığındaki bir gruba ülke çapında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah yakalandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, 11 gün kuşatma altında tuttuğu Politeknik Üniversitesi kampüsüne girdiği bildirildi.
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