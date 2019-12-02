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    Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının havada çekilen etkileyici görüntüleri

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    • MiG-35 tipi 4++ nesil çok fonksiyonlu hafif savaş uçağı.
    • Rus MiG-27M avcı bombardıman uçağı.
    • Rus 4.nesil çok amaçlı savaş uçağı MiG-29K.
    • Su-57 çok fonksiyonlu 5. nesil avcı uçağı.
    • Rus Şövalyeleri ve Striji hava akrobası ekiplerinin Rusya'nın Gelencik kentinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan bir kare.
    • Rus eğitim-hafif taarruz uçağı Yak-130.
    • Karadeniz üzerinden gösteri uçuşunu gerçekleştiren Rus hava akrobasi ekiplerinin MiG-29 ile Su-27 uçakları.
    • Rus çok amaçlı avcı-bombardıman uçağı MiG-29OVT
    • Rus iki kişilik 4+ nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-30
    • Rus Şövalyeleri hava akrobası ekibinin gösteri uçuşundan bir kare
    • Dünyaca ünlü Rus Şövalyeleri hava akrobasi ekibinin kullandığı Su-27 çok amaçlı hipersonik ağır avcı uçağı.
    MiG-35 tipi 4++ nesil çok fonksiyonlu hafif savaş uçağı.
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    Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.

    MiG-29MRCA, MiG-25, MiG-29, Su-27, Yak-130 gibi savaş uçaklarının fotoğrafını çeken Novikov, çalışmalarını Insragram hesabında  paylaşıyor. Ünlü Rus hava akrobasi ekiplerinin gösteri uçuşlarının görüntüleriyle dikkat çeken fotoğrafçının etkileyici çalışmaları, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Rus Şövalyeleri (Russkiye Vityazi), Fotoğrafçılık, hava akrobasi, Yak-130, Su-27, MiG-29, savaş uçağı
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