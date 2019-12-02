Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının havada çekilen etkileyici görüntüleri

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Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.
MiG-29MRCA, MiG-25, MiG-29, Su-27, Yak-130 gibi savaş uçaklarının fotoğrafını çeken Novikov, çalışmalarını Insragram hesabında paylaşıyor. Ünlü Rus hava akrobasi ekiplerinin gösteri uçuşlarının görüntüleriyle dikkat çeken fotoğrafçının etkileyici çalışmaları, Sputnik’in galerisinde.
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