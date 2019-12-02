2019’da dünyanın en iyi moda fotoğrafları

Yarışma organizatörleri, farklı ülkelerden fotoğrafçıların modern modayı nasıl algıladıklarını öğrenmek istedi. Sputnik, yarışmaya katılan en renkli çalışmalardan bazılarını bir galeride derledi.
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Moda Fotoğrafları Yarışması 2019’a (The World's Best Photos of #Fashion2019) dünyanın dört bir yanından çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Yarışma organizatörleri, farklı ülkelerden fotoğrafçıların modern modayı nasıl algıladıklarını öğrenmek istedi. Sputnik, yarışmaya katılan en renkli çalışmalardan bazılarını bir galeride derledi.
Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Red Bull yarışmaları her zaman spor ve aksiyon tutkunlarını bir araya getiriyor. Bisikletten ralliye sörftan dalışa kadar farklı disiplinlerde gerçekleşen etkinlikler sırasında yaşanan birçok nefes kesici an kameraya yansıyor.
Rusya’nın başkenti Moskova, World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldü. St.Petersburg, Londra, New York ve Paris gibi şehirleri geride bırakan Moskova, 2020’deki ödül finaline ev sahipliği yapacak.
Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu.
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