Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası': Kim, yeni şehir Samjiyon'un açılışını yaptı

‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapılırken, yüksek rütbeli isimler de törende hazır bulundu. Kuzey Koreliler de dans ederek yeni şehirlerinin açılışını kutladı.
Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un imza projelerinden biri olan ve ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı yakınlarındaki yeni Samjiyon şehrinin kuruluşunu kutladı.
‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapılırken, yüksek rütbeli isimler de törende hazır bulundu. Kuzey Koreliler de dans ederek yeni şehirlerinin açılışını kutladı.
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Moda Fotoğrafları Yarışması 2019’a (The World's Best Photos of #Fashion2019) dünyanın dört bir yanından çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Red Bull yarışmaları her zaman spor ve aksiyon tutkunlarını bir araya getiriyor. Bisikletten ralliye sörftan dalışa kadar farklı disiplinlerde gerçekleşen etkinlikler sırasında yaşanan birçok nefes kesici an kameraya yansıyor.
Rusya’nın başkenti Moskova, World Travel Awards’ın (Dünya Seyahat Ödülleri) “En iyi turistik rota. Şehir” ödülüne layık görüldü. St.Petersburg, Londra, New York ve Paris gibi şehirleri geride bırakan Moskova, 2020’deki ödül finaline ev sahipliği yapacak.
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