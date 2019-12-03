First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ı Noel için süsledi

Donald Trump'ın eşi Melania Trump bu yıl da Beyaz Saray'ı Noel'e hazırladı. Dekorasyon için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Melania Trump, süsleme çalışmalarını Twitter hesabındaki video ile de paylaştı.
Donald Trump'ın eşi Melania Trump bu yıl da Beyaz Saray'ı Noel'e hazırladı. Dekorasyon için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Melania Trump, süsleme çalışmalarını Twitter hesabındaki video ile de paylaştı.
Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un imza projelerinden biri olan ve ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı yakınlarındaki yeni Samjiyon şehrinin kuruluşunu kutladı.
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Moda Fotoğrafları Yarışması 2019’a (The World's Best Photos of #Fashion2019) dünyanın dört bir yanından çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Red Bull yarışmaları her zaman spor ve aksiyon tutkunlarını bir araya getiriyor. Bisikletten ralliye sörftan dalışa kadar farklı disiplinlerde gerçekleşen etkinlikler sırasında yaşanan birçok nefes kesici an kameraya yansıyor.
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