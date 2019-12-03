Havadan çekilmiş nefes kesen görüntüler

Sıradan manzara fotoğrafları kuşbakışı çekilirse bambaşka bir izlenim yaratıyor. Sputnik fotoğraf muhabirlerinin havadan çekilmiş etkileyici görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Son yıllarda büyük bir atılım yapan kuşbakışı fotoğrafçılık insanların dünyayı ve çevreyi farklı bir gözle görmelerine imkan tanıyor.
Sıradan manzara fotoğrafları kuşbakışı çekilirse bambaşka bir izlenim yaratıyor. Sputnik fotoğraf muhabirlerinin havadan çekilmiş etkileyici görüntüleri, derlediğimiz seçkide.
Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un imza projelerinden biri olan ve ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı yakınlarındaki yeni Samjiyon şehrinin kuruluşunu kutladı.
Agora Ödülleri tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Moda Fotoğrafları Yarışması 2019’a (The World's Best Photos of #Fashion2019) dünyanın dört bir yanından çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı katıldı.
Hava çekimleriyle ilgilenen Rus fotoğrafçı Pavel Novikov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli savaş uçaklarının uçuş sırasında görütülerini çekiyor.
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