Kim, bir kez daha 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kuzey Kore’nin nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dolmasına yakın bir zamanda resmi devlet ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflar, Kim’in ‘yeni bir duyuru yapmak üzere olduğu’ şeklinde yorumlandı. Kim Jong-un’un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.

Bu karelerin benzeri son olarak ekim ayında yayımlanmıştı.