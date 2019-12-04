Kim, bir kez daha 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un, ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı’nda beyaz bir ata binerken görüntüleri yayımlandı.
Kuzey Kore’nin nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD’ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dolmasına yakın bir zamanda resmi devlet ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflar, Kim’in ‘yeni bir duyuru yapmak üzere olduğu’ şeklinde yorumlandı. Kim Jong-un’un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.
Bu karelerin benzeri son olarak ekim ayında yayımlanmıştı.
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