Londra’daki Yılın Moda Ödülleri Töreni’ne damga vuran yıldız isimler

Dünyaca ünlü isimlerin hazır bulunduğu gecede kırmızı halıya Rihanna, Cate Blanchett, Julia Roberts ve Naomi Campbell damga vurdu. Modanın en önemli gecelerinden birinin kırmızı halısından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Moda dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlendi.
Dünyaca ünlü isimlerin hazır bulunduğu gecede kırmızı halıya Rihanna, Cate Blanchett, Julia Roberts ve Naomi Campbell damga vurdu. Modanın en önemli gecelerinden birinin kırmızı halısından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Yunanistan yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli, Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni 'kapalı kamp' inşa edileceğini açıkladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un, ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı’nda beyaz bir ata binerken görüntüleri yayımlandı.
Son yıllarda büyük bir atılım yapan kuşbakışı fotoğrafçılık insanların dünyayı ve çevreyi farklı bir gözle görmelerine imkan tanıyor.
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