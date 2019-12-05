Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test alt yapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı yapıldı

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, projenin 2015 yılında programa alındığını belirterek, 4 yıllık çalışmanın ardından merkezin açılışının yapıldığını söyledi.



AK Parti hükümetinin her dönemde özellikle bilimsel araştırma, geliştirme projelerinin desteklenmesine önemli kaynaklar ayırdığını kaydeden Ağbal, "Son 17 yılda sadece ve sadece kalkınma planında üniversitelerin araştırma altyapılarının kurulması için ayrılan kaynak 10 milyar lira civarında. Dolayısıyla önemli bir kaynağı bu süreçte üniversitelerimize tahsil ettik. Birçok üniversitemiz bu şekilde araştırma altyapılarını oluşturdu, laboratuvarlarını kurdu ve son yıllarda elde edilen ilerlemelerin arkasında da bu yapılan yatırımlar yer alıyor" diye konuştu.