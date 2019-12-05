2019’da Sputnik objektiflerine yansıyan en güzel manzara görüntüleri

2019’da Rusya ve başka ülkelerde çekilen en güzel fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Sputnik’in fotoğraf muhabirleri bu yıl içerisinde dünyanın dört bir yanında çok sayıda göz alıcı manzara görüntülerini çekmeyi başardı.
2019’da Rusya ve başka ülkelerde çekilen en güzel fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Türkiye'nin ilk parçacık radyasyonu test altyapısı olma özelliği taşıyan ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltacak olan ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Fransa’da emeklik yaşı ile düşük maaş arasında tercih yapmaya zorunlu bırakılan milyonlarca polis, havalimanı ve demiryolu çalışanı, hukukçu, sağlık personeli bugün grevde.
Yunanistan yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli, Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni 'kapalı kamp' inşa edileceğini açıkladı.
Moda dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)