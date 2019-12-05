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    2019 LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren yaban hayat fotoğrafları

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    • Meksikalı fotoğrafçı Caludio Contreras Koob'dan 'Beak to beak' götüntüsü.
    • Kenyalı fotoğrafçı Clement Mwangi'nin What a poser isimli çalışması.
    • ABD'li fotoğrafçı Steve Levi'den Tender play isimli çalışma.
    • Rus fotoğrafçı Valeriy Maleev'in Big ears isimli fotoğrafı.
    • Lübnanlı fotoğrafçı Michel Zoghzoghi'nin Matching outfits isimli çalışması.
    • Alman yarışmacı Stefan Christmann'dan 'Training session' görüntüsü.
    • Alman fotoğrafçı Ingo Arndt'ın Trustful isimli çalışması.
    • Avusturyalı fotoğrafçı Michael Schober, sevimli marmot ailesi görüntüsüyle Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışmasının LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine girdi.
    • İsveçli fotoğrafçı Marcus Westberg'in Çin'de çektiği Captive isimli çalışma.
    • LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine girenlerden Kanadalı fotoğrafçı Martin Buzora'nın Kuzey Kenya'da çektiği The surrogate mother isimli fotoğraf.
    • İngiliz fotoğrafçı Aaron Gekoski'nin Losing the fight isimli çalışması.
    • İtalyan yarışmacı Marco Valentini'den 'A suitable gift' çalışması.
    • Rus fotoğrafçı Valeriy Maleev'in Winter's tale isimli çalışması.
    • İspanyol fotoğrafçı Salvador Colvée Nebot'un The unwelcome visitor fotoğrafı.
    • Alman fotoğrafçı Marion Vollborn'dan 'Mother knows best' isimli fotoğraf.
    • LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine girenlerden ABD'li fotoğrafçı David Doubilet'in A pulsing sea çalışması.
    • LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren Norveçli yarışmacı Audun Rikardsen'in kartal görüntüsü.
    • LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren Ekvadorlu yarışmacı Lucas Bustamante'nin Bon appétit isimli çalışması.
    • Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışmasının LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren İngiliz fotoğrafçı Sam Rowley'nin Station squabble isimli çalışması.
    Meksikalı fotoğrafçı Caludio Contreras Koob'dan 'Beak to beak' götüntüsü.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201912051040773165-2019-lumiX-halkin-secimi-odulu-kisa-listesine-giren-yaban-hayat-fotograflari/

    Ulusal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen prestijli Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması’nda LUMIX Halkın Seçimi Ödülü için hazırlanan ve 25 görüntüden oluşan kısa liste açıkladı.

    Bu yıl dünyanın dört bir yanındaki 95 ülkede fotoğrafçılar tarafından 45 binden fazla fotoğraf gönderildi. Ana kazananlar bir jüri heyeti tarafından seçilirken, Halkın Seçimi kazananı bizzat halk tarafından oylanıyor. LUMIX Halkın Seçimi Ödülü’nü kazananın ismi 2020 yılının Şubat ayında belli olacak.

    Kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    vahşi yaşam, Yabani hayvanlar, hayvanlar, LUMIX Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması
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