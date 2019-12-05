2019 LUMIX Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren yaban hayat fotoğrafları

Ulusal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen prestijli Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması’nda LUMIX Halkın Seçimi Ödülü için hazırlanan ve 25 görüntüden oluşan kısa liste açıkladı.

Bu yıl dünyanın dört bir yanındaki 95 ülkede fotoğrafçılar tarafından 45 binden fazla fotoğraf gönderildi. Ana kazananlar bir jüri heyeti tarafından seçilirken, Halkın Seçimi kazananı bizzat halk tarafından oylanıyor. LUMIX Halkın Seçimi Ödülü’nü kazananın ismi 2020 yılının Şubat ayında belli olacak.

Kısa listeye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.