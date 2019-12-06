9 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır’a gitti: Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ile ailelerinin yer aldığı heyet Diyarbakır’da tarihi ve turistik mekanları gezdi. Sputnik’e konuşan büyükelçiler, Diyarbakır’ı çok beğendiklerini belirterek, izlenimlerini “Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer” şeklinde ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın 7 yurtiçi temsilciliğinden biri olan ve yeni açılan Diyarbakır Temsilciliği, Türkiye’ye en fazla turist gönderen 9 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ve ailelerini ağırladı. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu İçkale'deki makamında ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır adına güzel bir buluşma

Ziyarette konuşan Vali Güzeloğlu, çok özel ve değerli konukları Diyarbakır'da ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Büyükelçilerin gezisinin 3 gün süreceğini dile getiren Güzeloğlu, gezinin Diyarbakır adına güzel bir buluşma olmasını, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine katkı sunmasını dilediğini belirtti. Güzeloğlu “Özellikle bu buluşmada Diyarbakır ve bölgedeki çok zengin kültür dokusunu görerek, güzel bir zaman dilimi geçireceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda, tarihi 10 bin yıla kadar uzanan dünyanın en köklü ve eski medeniyet geçmişine şahit olan Diyarbakır'ın tanıtılmasına ve anlaşılmasına bu ziyaretin katkı sunacağını umuyorum. Mezopotamya'nın bu kadim kentinde, her birinizin güzel anlar paylaşmanızı ve güzel zamanlar yaşamanızı diliyorum” şeklinde konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Diyarbakır Arkeloji Müzesi, Saint George Kilisesi, Hz. Süleyman Camii, Sur gibi tarihi mekanları gezdi.

Yağlı: Bölge, tarih ve arkeoloji bakımından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biridir

Ziyarette basın mensuplarına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, geziye 25 büyükelçinin katılmasını planladıklarını ancak Türkiye’nin yoğun diplomatik gündemi nedeniyle bu sayının 8’e düştüğünü söyledi. Yağlı “İleride yapacağımız programlarla bu sayısı 3-4-5 kata çıkaracağız. Diyarbakırlıların da katkısını istiyorum. Gezinin amacı şehrin ve bölgenin tarihi, turistik, ekonomik potansiyelini yabancı konuklarımıza, büyükelçilere göstermek. Biz buranın kışını da görsünler, ilkbaharını da sonbaharını da görsünler istiyoruz. Bu gibi gezilerin ilki olacak. Daha devam edeceğiz. Daha çok yabancı misafir, hem resmi hem özel misafir görebilmeyi arzu ediyoruz. Bizi tanısınlar, bölgeyi tanısınlar. Bölge, tarih ve arkeoloji bakımından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biridir. Biz bunu biliyoruz, yabancı misafirlerimiz de bunu öğrensinler bunu arzu ediyoruz” dedi.

Sputnik’e konuşan büyükelçiler, Diyarbakır ile ilgili ilk izlenimlerini paylaştı.

Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Diyarbakır’a gelmekten heyecan duydum

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Diyarbakır’ı gelmekten heyecan duyduklarını söyledi. Bhattacharyya “Burası Türkiye’nin daha önce ziyaret etmediğim bir bölgesi. Şimdiye kadar Şanlıurfa ve Gaziantep’e kadar gelmiştim. Şimdi doğuya gelmem beni heyecanlandırdı. Çok tarihi bir bölge. Bizim daha eski bağlarımız var. Bu bölge ve Hindistan arasında çok eski bağlar var. Bu bölge insanı zamanında Hindistan ziyaret etmiş. 2 bin yıl önce Hindistan’a gitmişler. Bu Bağları bulabilmek beni çok heyecanlandırır. Buraya ilişkilerimizi daha çok asıl geliştirebilir diye bakmaya geldik. Kendi vatandaşlarıma da önereceğim tahmin ediyorum. Hindistan’dan Türkiye’ye gelen çok fazla turist var. Bir çoğu da tarihi yerleri gezmeyi istiyor. Kültür turizmini takip ediyorlar. İlişkilerin gelişmesi sonrası umuyorum İstanbul ve Kapadokya’dan sonra burası da eklenir” dedi.

İran Büyükelçisi Farazmand: Adını hep duydum ama ilk kez geliyorum

İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand de Diyarbakır gezisi ile ilgili şunları söyledi: “Ben diplomatik kariyerimde Diyarbakır'ın adını hep duyuyordum. Burayı gelip görmeyi hep istemişimdir. Şimdiye kadar buraya gelme şansım olmadı. Diyarbakır Valiliği’ne ve Dışişleri Bakanlığı’na bize burayı görme şansı tanıdığı için teşekkür ederim. Burayı çok sevdim. Turistlerin buraya gelmesi için hükümeti önerisine ihtiyaç yoktur. Güzel bir yer bulurlarsa zaten giderler. Van’a gitme sebepleri İran'a çok yakın olduğu içindir. Diyarbakır da İran sınırına çok uzak değil. İnsanların buraya daha fazla gelmesi için girişimlerde bulunmamız gerekir. Diyarbakır’a bir turist gelirse daha fazla turist gelir.”

Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Trzeciak: Bu şehri çok sevdim

Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak da “UNESCO listesinde olan, ziyaret edilmesi gereken birçok yere sahip olan bir kent. Burası insanları çok sıcak, çok cana yakın. Ben bu şehri çok sevdim" ifadesini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da Diyarbakır’ı çok beğendiğini belirterek “İnsanlarımı, vatandaşlarımı bu benzersiz yeri görmek için teşvik edeceğim. Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer. İnanılmaz güzel bir birleşim. Doğa, tarihi yerler, inanılmaz bir konukseverlik kesinlikle kendi vatandaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye edeceğim. Diplomatik topluluğa, hem vatandaşlarıma bu güzel yeri ziyaret etmelerini söyleyeceğim. Ben de en küçük çocuğumla birlikte geldim. Kendim geldiğimi göstereceğim ki onlar da gelsin” şeklinde konuştu.

İngiltere Büyükelçisi Chilcott: Burayı vatandaşlarıma da önereceğim

İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott da şunları söyledi: “1980'lerde İngiltere Büyükelçiliği’nde genç bir diplomat olarak çalışıyordum. Buraya eşimle birlikte geldik. Çevreye bakmaya, burayı görmeye geldik. Hatırlıyorum, buradan bir kilim almıştık. Eşimle birlikte çok güzel zaman geçirmiştik. Burayı vatandaşlarıma da önereceğim ama ne için önereceğimizi anlatmak için çevreyi görmem lazım. Ancak buraya gelmeleri çok iyi olacaktır. Buraya gelmeleri için bir çok güzel sebep olacaktır.”