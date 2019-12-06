2019’un göz alıcı uzay görüntüleri

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ile ailelerinin yer aldığı heyet Diyarbakır’da tarihi ve turistik mekanları gezdi. Sputnik’e konuşan büyükelçiler, Diyarbakır’ı çok beğendiklerini belirterek, izlenimlerini “Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer” şeklinde ifade etti.