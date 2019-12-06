2019’un göz alıcı uzay görüntüleri

Bunlardan en göz alıcı olanları, Sputnik’in seçkisinde.
2019 yılında çok sayıda dikkat çeken uzay olayları yaşandı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev alan kozmonotlar ve çalışmalar yürüten uzay araçları birçok etkileyici görüntü çekmeyi başardı.
Bunlardan en göz alıcı olanları, Sputnik’in seçkisinde.
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerden 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ile ailelerinin yer aldığı heyet Diyarbakır’da tarihi ve turistik mekanları gezdi. Sputnik’e konuşan büyükelçiler, Diyarbakır’ı çok beğendiklerini belirterek, izlenimlerini “Geçmişin gelecekle buluştuğu bir yer” şeklinde ifade etti.
Türkiye'nin birçok yerinde karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Çayağzı Limanı'nda denize açılan tatilciler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Ulusal Tarih Müzesi tarafından düzenlenen prestijli Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması’nda LUMIX Halkın Seçimi Ödülü için hazırlanan ve 25 görüntüden oluşan kısa liste açıkladı.
Sputnik’in fotoğraf muhabirleri bu yıl içerisinde dünyanın dört bir yanında çok sayıda göz alıcı manzara görüntülerini çekmeyi başardı.
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