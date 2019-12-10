Raylar üzerinde yaşam: Hanoi’den şaşırtan kareler

Hayvan alemi, fotoğrafçıların tükenmez bir ilham kaynağı konumuda. Dünyanın dört bir yanından doğa sever fotoğrafçıların yaptığı gibi, Sputnik fotoğraf muhabirleri de çeşitli hayvanların bazen komik bazen de korkutucu görüntülerini çekiyor.