İsveç Kraliyet ailesi, Nobel ödül töreni için kraliyet şöleni düzenledi

Kraliçe Silvia, Veliaht Prenses Victoria, Prenses Madeline ve Prenses Sofia takıları ve elbiseleriyle şölende yer aldı.
İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Nobel ödül töreni sonrası İsveç kraliyet ailesi, konuklar için kraliyet şöleni düzenledi.
Kraliçe Silvia, Veliaht Prenses Victoria, Prenses Madeline ve Prenses Sofia takıları ve elbiseleriyle şölende yer aldı.
11 Aralık’ta dünya genelinde Uluslararası Dağlar Günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılından bu yana her yıl kutlanan bu günde, dağların insanlık ve doğa için önemi, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekiliyor.
Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kişisel eşyalarının ilk kez gösterildiği sergide, Japon İmparatoru Meiji'nin kendisine hediye ettiği marangozluk takımları da var.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, tren yolunun bir kısmı sokak aralarından geçiyor. Trenler evlere neredeyse dokunarak geçerken insanların sakinliği ve duruma alışmışlığı şaşkınlık yaratıyor.
Yeni Zelanda’da yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 23 yaralı kurtarıldı. Patlama olduğu sırada 50 kişinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen hava uçuşlarında herhangi bir hayati belirtiye rastlanmadı. White Island’da meydana gelen volkan patlaması son yıllarda yaşanan diğer ölümcül volkanik olayları hatırlattı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)