Yılbaşı süslemeleriyle masallardan fırlamış gibi görünen St. Petersburg

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Son yıllarda "dünyanın en gözde Noel şehirleri" arasında ilk sıralarda anılan St. Petersburg, 9 Ocak'a kadar devam edecek yılbaşı şenlikleri için tepeden tırnağa süslendi.
Renkli ışıklı süslemelerle adeta Noel masalından fırlamış gibi görünen St. Petersburg, kendini neşeli yılbaşı kutlamalarının ortasında bulmak isteyen turistler için ideal bir yer.
Rusya’nın kuzey başkenti olarak anılan St. Petersburg’un yılbaşı öncesi görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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