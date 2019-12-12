Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein 30 kadına 25 milyon dolar ödeyecek

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein kendisine dava açan kadınlardan bazılarıyla anlaşmaya vardı.

Aralarında Angelina Jolie, Salma Hayek, Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü isimlerin de olduğu 70 kadına tecavüz veya cinsel taciz eyleminde bulunmakla suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein anlaştığı 30'dan fazla kadına 25 milyon dolar verecek.