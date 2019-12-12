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    National Interest'e göre, dünyanın en güçlü donanmaları

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    • Listenin 5. sırasındaki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’nin envanterinde 114 gemisi bulunuyor. Bunlar arasında en önemli yeri donanmanın omurgası durumundaki 46 destroyer tutuyor.
    • 18 denizaltına sahip Japon donanması dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.
    • İngiltere Kraliyet Donanması, National Interest'in hazırladığı listenin dördüncü sırasında yer aldı. İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin büyük bir bölümünde olduğu gibi son yıllarda donanmada da kademeli olarak küçülmeye gidiliyor.
    • İngiliz donanmasının envanterinde üç büyük indirme gemisi, 19 fırkateyn ve destroyer, 7 nükleer saldırı denizaltısı ve balistik füze donanımlı dört denizaltı bulunuyor.
    • Çin Deniz Kuvvetleri, National Interest dergisinin en güçlü donanmalar sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Çin donanmasının gelişimi, ülkenin 1989 yılından bu yana büyüyen ekonomisi ve buna bağlı olarak savunma bütçesini yaklaşık on kat artırması sayesinde mümkün olabildi.
    • Rusya Deniz Kuvvetleri dünyanın en güçlü donanmaları arasında üçüncü sırada. National Interesr dergisinin yazısında Rusya'nın geleneksel olarak bir kara gücü olmasına rağmen, Sovyet donanmasının büyük bir bölümünü devraldığı vurgulandı.
    • Yeni gemilerin hizmete sokulduğu donanmada eski gemiler de modernize ediliyor. Rus donanması bir uçak gemisi, beş kruvazör, 13 destroyer ve 52 denizaltıdan oluşan 79 büyük gemiye sahip.
    • Çin donanması şu anda bir uçak gemisi, üç indirme gemisi, 25 destroyer, 42 fırkateyn, 8’i nükleer olmak üzere yaklaşık 50 denizaltına sahip bulunuyor.
    • Dünyanın en güçlü donanmaları arasında ABD Deniz Kuvvetleri ilk sırada yer alıyor. National Interest dergisinin yazısında dünyada en fazla gemiye sahip olan ABD dışında, başka hiçbir donanmanın Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının yanı sıra Akdeniz ve Basra Körfezi’nde sürekli faaliyet yürüten küresel erişime sahip olmadığına dikkat çekiliyor.
    • ABD Donanması 10 uçak gemisi, 9 indirme gemisi, 22 kruvazör, 62 destroyer, 17 fırkateyn ve 72 denizaltına sahip.
    © AP Photo / Mark Schiefelbein
    Listenin 5. sırasındaki Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’nin envanterinde 114 gemisi bulunuyor. Bunlar arasında en önemli yeri donanmanın omurgası durumundaki 46 destroyer tutuyor. Fotoğrafta: Japon Suzutsuki destroyerinde görev alan asker.
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104082/58/1040825837.jpg
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    Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesini yayınladı.

    Her yıl hazırlanan sıralamanın zirvesine bu sene ABD Deniz Kuvvetleri otururken, Çin ve Rusya sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. National Interest'e göre, dünyanın en güçlü beş donanması ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    Japonya, İngiltere, ABD Donanması, Çin Donanması, Rus donanması, Donanma
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