National Interest'e göre, dünyanın en güçlü donanmaları

Her yıl hazırlanan sıralamanın zirvesine bu sene ABD Deniz Kuvvetleri otururken, Çin ve Rusya sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. National Interest'e göre, dünyanın en güçlü beş donanması ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesini yayınladı.
Her yıl hazırlanan sıralamanın zirvesine bu sene ABD Deniz Kuvvetleri otururken, Çin ve Rusya sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. National Interest'e göre, dünyanın en güçlü beş donanması ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
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