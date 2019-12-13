Şam'ın harabeye dönüşmüş Jobar semtinden kareler

Yoğun bombardıman ve havan topu saldırıları nedeniyle siviller tarafından terk edilen semtin bütün altyapısı çökmüş durumda.
Harabeye dönüşen Jobar'dan çarpıcı kareler, Sputnik'in galerisinde.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan ve uzun zaman boyunca militanların kontrolü altında tutulan Jobar semti, yıllarca süren çatışmalar yüzünden feci şekilde zarar görmüştür.
Yoğun bombardıman ve havan topu saldırıları nedeniyle siviller tarafından terk edilen semtin bütün altyapısı çökmüş durumda.
Harabeye dönüşen Jobar'dan çarpıcı kareler, Sputnik'in galerisinde.
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