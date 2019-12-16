Hindistan’da yeni Vatandaşlık Yasası’na karşı tepkiler artıyor

Hindistan’da, 31 Aralık 2014'ten önce Müslümanlar hariç diğer dini inanışlardan ülkeye giriş yapan göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan yasaya karşı gerçekleşen protestolarda polisle çatışmalar yaşanıyor.
Hindistan'da, farklı eyaletlerde çok sayıda üniversitelerden öğrenciler Hindistan’a komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı tutan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar düzenliyor.
Hindistan’da, 31 Aralık 2014'ten önce Müslümanlar hariç diğer dini inanışlardan ülkeye giriş yapan göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan yasaya karşı gerçekleşen protestolarda polisle çatışmalar yaşanıyor.
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