Hindistan’da yeni Vatandaşlık Yasası’na karşı tepkiler artıyor

Başkent Yeni Delhi'de Jamia Millia Islamia Üniversitesi ve Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterisine sert müdahalede bulunan polis, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki üniversite öğrencileri tarafından protesto ediliyor.