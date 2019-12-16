Hasankeyf’in 610 yıllık camisi böyle taşındı

Ilısu Barajı altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşındı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.
Hindistan'da, farklı eyaletlerde çok sayıda üniversitelerden öğrenciler Hindistan’a komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı tutan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar düzenliyor.
Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusunda bulunan ve uzun zaman boyunca militanların kontrolü altında tutulan Jobar semti, yıllarca süren çatışmalar yüzünden feci şekilde zarar görmüştür.
Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest, dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesini yayınladı.
Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin zirve yapacakları AB Konseyi binasında çevreciler, yangın görünümlü protesto düzenledi.
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