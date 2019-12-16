Hasankeyf’in 610 yıllık camisi böyle taşındı

Ilısu Barajı altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşındı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.