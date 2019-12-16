‘Dünya güzeli’nin seçildiği Miss World 2019 yarışmasından kareler

Her sene dünyanın en güzel kadınının belirlendiği Miss World 2019 bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlendi.

Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı. Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Toni-Ann Singh oldu.

Yarışmada ikincilik ödülü Fransa, üçüncülük ödülünü ise Hindistan temsilcisi kazandı. Renkli anlara sahne olan yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.

Güzellik yarışmasında görülmemiş bir an

Nijerya güzeli Nyekachi Douglas'ın birincilik tacının Jamaika güzeline gittiğinin anons edildiği an verdiği tepki görülmeye değerdi. Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti. Sonrasında ise birinci olan arkadaşını büyük bir sevinçle tebrik etti.