Duvara bantlanmış ciğer 5 bin TL

Zimbabve Başkan Yardımcısının ayrı yaşadığı karısı Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye çalışmaktan yargılanıyor. İlk duruşması yapılan iş kadını ve aynı zamanda eski bir model olan Mubaiwa, mahkeme çıkışında yüzünü Chanel marka eşarbıyla gizlerken görüntülendi.