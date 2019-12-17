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18:55 17 Aralık 2019
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    Kazakistan’daki Kartal Avcılığı Turnuvası'ndan etkileyici görüntüler

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    • Kazakistan'ın başkenti Nursultan'ın çevresindeki Kaynar kasabasında düzenlenen yarışmaya katılan katılımcılar, evcil kartallarıyla tavşan avına çıkıyor.
    • Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan'da düzenlenen turnuvaya, Kazakistan ve Moğolistan’dan onlarca kartal avcısı katıldı.
    • Kazak Türkçesinde, kartalı yakalayıp eğiten ve avda kullanan kişilere kuşbeyi denilmektedir. Kuşbeyleri kartalları yavruyken yakalayarak sıkı bir eğitime tabi tutar ve iyi bir avcı olması için gerekli tüm eğitimi verir.
    • Turnuva, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak için düzenleniyor.
    • Festivalin ilk gününde kartal ve şahinler uçuş ve komutlara uyma gibi yeteneklerini sergilerken ikinci günde ise finale kalan yarışmacılar kartallarının avlama yeteneklerini gösterdi.
    • En hızlı sürede avını yakalayan kartalın sahibi yarışı kazanıyor.
    • Kartalla avcılık Türklerin en eski avlanma tekniklerinden biridir.
    • Kazakistan'da düzenlenen geleneksel Kartal Avcılığı Festivali'nden bir kare.
    © REUTERS / Pavel Mikheyev
    Kazakistan'ın başkenti Nursultan'ın çevresindeki Kaynar kasabasında düzenlenen yarışmaya katılan katılımcılar, evcil kartallarıyla tavşan avına çıkıyor.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/201912171040858940-kazakistandaki-kartal-avciligi-turnuvasindan-etkileyici-goruntuler/

    Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan, bu yıl da geleneksel Kartal Avcılığı Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

    Başkent Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında gerçekleşen etkinlikte, ülkenin dört bir yanından onlarca kartal yetiştiricisi bir araya geldi.

    Göz alıcı görüntülere sahne olan turnuvadan kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Kazakistan, Kartal Avcılığı Turnuvası
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