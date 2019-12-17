Kazakistan’daki Kartal Avcılığı Turnuvası'ndan etkileyici görüntüler

Başkent Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında gerçekleşen etkinlikte, ülkenin dört bir yanından onlarca kartal yetiştiricisi bir araya geldi.
Göz alıcı görüntülere sahne olan turnuvadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan, bu yıl da geleneksel Kartal Avcılığı Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.
Başkent Nursultan’ın çevresindeki Kaynar kasabasında gerçekleşen etkinlikte, ülkenin dört bir yanından onlarca kartal yetiştiricisi bir araya geldi.
Göz alıcı görüntülere sahne olan turnuvadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muz çalışmasından esinlenen Edirneli ciğerci Bahri Dinar duvara bantladığı ciğeri satışa çıkardı. Dinar sokak hayvanları yararına gerçekleştirdiği bu satış için 5 bin TL istiyor.
Zimbabve Başkan Yardımcısının ayrı yaşadığı karısı Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye çalışmaktan yargılanıyor. İlk duruşması yapılan iş kadını ve aynı zamanda eski bir model olan Mubaiwa, mahkeme çıkışında yüzünü Chanel marka eşarbıyla gizlerken görüntülendi.
Her sene dünyanın en güzel kadınının belirlendiği Miss World 2019 bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra'da düzenlendi.
Ilısu Barajı altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşındı. Er-Rızk Camisi'nin taşınmasıyla 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin tamamı taşınmış oldu.
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