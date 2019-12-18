Ankara'da yoğun sis

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.
Ankara'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.
Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.
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