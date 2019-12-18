Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Munzur Dağları arasındaki Tunceli Ovacık'ta soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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