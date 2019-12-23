ABD'de zincirleme trafik kazası: 50 kişi yaralandı

Noel tatili öncesi çok sayıda kişinin yollara çıktığı ABD'de, Virginia eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 50 kişi yaralandı.
ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü yaşanan bir trafik kazasında 60'tan fazla araç birbirine girdi.
Noel tatili öncesi çok sayıda kişinin yollara çıktığı ABD'de, Virginia eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 50 kişi yaralandı.
Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Ankara'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.
29 yaşındaki ABD'li oyuncu Kristen Stewart, Hollywood Film Eleştirmenleri Birliği tarafından son on yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi.
Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan, bu yıl da geleneksel Kartal Avcılığı Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)