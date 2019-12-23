Pin-up güzelleri uzayda: Roskosmos için 2020 takvimi

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Rus ressam Andrew Tarusov, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos için pin-up tarzı 2020 takvimini hazırladı.
Kurumun yabancı ortaklarına yılbaşı hediyesi olarak dağıtılacak takvimin sayfalarında 1950’li yıllarda güzelliğin sembolü olarak görülen pin-up kızlarının resimleri yer aldı.
Sıradışı illüstrasyonlarıyla dikkat çeken takvimin resimleri, Sputnik’in galerisinde.
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