Şile'de yüzlerce otomobil lastiği ormana bırakıldı

Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.
Sibirya'nın bilinmeyen yönlerini, halkını ve bölgede yaşamı anlatan 100 fotoğraftan oluşan ‘Sibirya’dan Sevgilerle’ fotoğraf sergisi, İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun ardından Taksim Sanat’ta sergileniyor. Sergi, 10 Ocak tarihine kadar meraklılarını bekliyor.
Rus ressam Andrew Tarusov, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos için pin-up tarzı 2020 takvimini hazırladı.
ABD'nin Virginia eyaletinde pazar günü yaşanan bir trafik kazasında 69 araç birbirine girdi.
Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
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