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    12 bin yıllık Hasankeyf’ten geriye enkaz kaldı

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    • 12. yy’da Dicle Nehri üzerinde yapılan Hasankeyf’in tarihi taş köprüsü, arkasındaki şantiye ile dikkat çekiyor.
    • Hasankeyf’in tarihi çarşısında bulunan iş yerlerinin enkazı.
    • Aralarında tarihi yapıların da olduğu evler de boşaltıldı.
    • Boşaltılan evlerden geriye enkaz kaldı.
    • Yıkılan çarşıda bir iş yeri enkazı.
    • Yıkılan çarşıdan başka bir görüntü.
    • Çarşıda bulunan bir iş yeri enkazında Hasankeyf fotoğrafları dikkat çekiyor.
    • Er-Rızk Camisi’nin taşınması için köprünün sonunda açılan yol nedeniyle karşıya geçişler durdu.
    • Kimi vatandaşlar boşalttıkları evlerini ve yıkılan iş yerlerini ziyaret ediyor.
    • Her tarafı ev ve iş yerlerinin enkazıyla dikkat çeken tarihi ilçe hayalet kente döndü.
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    12. yy’da Dicle Nehri üzerinde yapılan Hasankeyf’in tarihi taş köprüsü, arkasındaki şantiye ile dikkat çekiyor.
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    Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, taşınması planlanan eserlerin taşınmasıyla birlikte enkaza döndü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği ve Şubat ayında sular altında kalacak olan Hasankeyf, sırlarını suya gömecek.

    Tarihi Er-Rızk Camisi’nin taşınması için yıkılan Hasankeyf çarşısından eser kalmazken, boşaltılan evlerin enkazı, tarihi ilçenin yeni silueti oldu.

    M.Ö. 9500'ten bu yana 12 bin yıllık süreçte Asur, Med, Urartu, Pers (Sasani), Roma, Emevi, Abbasi, Hamdani, Mervani, Selçuklu, Artuklu, Eyyübi, Akkoyunlu, Osmanlı dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf’in Şubat ayı itibari ile Ilısu Barajı suları altında kalacak.

    Yapılan arkeolojik kazılar ışığında Dicle'nin ilk köyü olarak adlandırılan Hasankeyf, ilk yerleşime ve üretime geçen Neolitik Dönem insanlarından Kalkolitik Çağ, Demir Çağ gibi birbirini takip eden çağlarda da yerleşim gördü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği Hasankeyf, baraj suları ile birlikte sırlarını suya gömecek.

    UNESCO’nun Dünya Mirası için belirlediği 10 kriterden 9’una sahip olan dünyadaki tek yer olma özelliğini taşıyan Hasankeyf, yine de bu listeye dahil olamadı. 

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    Etiketler:
    Hasankeyf, arkeolojik kazı, Enkaz, Batman, Ilısu Barajı
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