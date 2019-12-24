12 bin yıllık Hasankeyf’ten geriye enkaz kaldı

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, taşınması planlanan eserlerin taşınmasıyla birlikte enkaza döndü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği ve Şubat ayında sular altında kalacak olan Hasankeyf, sırlarını suya gömecek.

Tarihi Er-Rızk Camisi’nin taşınması için yıkılan Hasankeyf çarşısından eser kalmazken, boşaltılan evlerin enkazı, tarihi ilçenin yeni silueti oldu.

M.Ö. 9500'ten bu yana 12 bin yıllık süreçte Asur, Med, Urartu, Pers (Sasani), Roma, Emevi, Abbasi, Hamdani, Mervani, Selçuklu, Artuklu, Eyyübi, Akkoyunlu, Osmanlı dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf’in Şubat ayı itibari ile Ilısu Barajı suları altında kalacak.

Yapılan arkeolojik kazılar ışığında Dicle'nin ilk köyü olarak adlandırılan Hasankeyf, ilk yerleşime ve üretime geçen Neolitik Dönem insanlarından Kalkolitik Çağ, Demir Çağ gibi birbirini takip eden çağlarda da yerleşim gördü. Arkeolojik kazıların tamamen bitmediği Hasankeyf, baraj suları ile birlikte sırlarını suya gömecek.

UNESCO’nun Dünya Mirası için belirlediği 10 kriterden 9’una sahip olan dünyadaki tek yer olma özelliğini taşıyan Hasankeyf, yine de bu listeye dahil olamadı.